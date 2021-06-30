Игрок сборной Украины Довбик установил уникальное достижение

В матче 1/8 финала Евро-2020 украинец Артем Довбик на последней минуте овертайма забил победный мяч в ворота сборной Швеции.

Довбик стал автором самого позднего победного гола в истории чемпионатов Европы. Он отличился, когда секундомер показывал 120.37. Игрок побил рекорд легендарного француза Мишеля Платини (118.53).

Подопечные Андрея Шевченко победили со счетом 2:1. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В четвертьфинале Украина сыграет против сборной Англии. Встреча состоится 3 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Украинцы в своем квартете С заняли третье место. Желто-синие проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1) и оказались сильнее Северной Македонии (2:1).

Чемпионат Европы – 2020. 1/8 финала.

Швеция – Украина – 1:2

Голы: 0:1 — Зинченко (27); 1:1 — Форсберг (43); 1:2 — Довбик (120).

Ранее Янне Андерссон, тренер сборной Швеции по футболу, рассказал об эмоциях игроков после поражения в матче 1/8 финала Евро-2020 против Украины.