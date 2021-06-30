Вратарь «Тампы» Василевский вошел в первую сборную сезона НХЛ
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала в Instagram составы двух символических сборных турнира.
В первую сборную попали: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»), Брэд Маршанд («Бостон Брюинз»), Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).
Во второй команде присутствуют: Марк-Андре Флери («Вегас Голден Найтс»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш») и Джонатан Юбердо («Флорида Пантерз»), Даги Хэмилтон («Каролина Харрикейнз») и Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»).
Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтинг» играет с «Монреаль Канадиенс». В первом матче «молнии» победили со счетом 5:1.
Ранее тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтинг» Джон Купер оценил игру голкипера Андрея Василевского в полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс».