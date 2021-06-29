Экс-тренер «Ростова» назвал сборные России и Украины командами одного уровня

Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о том, какая сборная сильнее — Украины или России.

«Украинцам терять нечего на этом чемпионате Европы. Они уже герои, сегодня могут разозлиться и пройти дальше. Из нашей группы и Бельгия, и Дания играют в плей-офф. Мы все ругаем нашу национальную команду, но она тоже свои три очка набрала. Чуть больше удачи, тогда бы и мы с тремя очками прошли дальше.

Сильнее ли Украина нашей сборной? Надо подумать. А что, Франция слабее Швейцарии? Когда сыграют между собой, тогда и узнаем. У Украины больше футболистов играют в Европе. Но, все равно, футболисты примерно одного класса», — приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

По итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0). В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4.

Украинцы в своем квартете С заняли третье место. Подопечные Андрея Шевченко проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1) и оказались сильнее Северной Македонии (2:1).

29 июня сборная Украины сыграет со Швецией в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020. Матч пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Украины Эдуард Соболь терял сознание перед стартом Евро.