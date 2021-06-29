Скончался глава Детской футбольной лиги

29 июня умер президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов, информирует пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Виктор Николаевич стоял у истоков создания Детской футбольной лиги в 1993 году, являясь ее президентом все это время. Виктор Горлов являлся одним из основателей и организатором запуска фестиваля детских футбольных команд «Локобол-РЖД», ставшим крупнейшим футбольным турниром для детей в России. Через соревнования ДФЛ прошли сотни футболистов РПЛ и членов сборной России», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бывший футболист и тренер московского ЦСКА Сергей Шапошников скончался в возрасте 98 лет.

Шапошников является участником Великой Отечественной войны. Он был призван в 1941 году. С 1944 года являлся инструктором военно-физкультурного отделения Армейского Дома Красной Армии. Также с 9 по 16 августа 1945 года участвовал в боях с Японией. Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».