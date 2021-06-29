Бывшего игрока сборной России Булыкина удивил вылет Франции с Евро-2020

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о результате матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 между командами Франции и Швейцарии.

«Когда вчера вылетела Франция, преобладали две эмоции — удивление и радость за футбол, за то, что невозможно было предсказать вылет чемпионов мира от Швейцарии на стадии 1/8 финала», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Встреча, прошедшая в Бухаресте на стадионе «Националь», завершилась победой швейцарской команды в серии пенальти (3:3, 4:5). Счет в матче на 15-й минуте открыл нападающий сборной Швейцарии Харис Сеферович. В начале второй половины игры форвард команды Франции Карим Бензема оформил дубль за две минуты, а на 75-й минуте его соотечественник Поль Погба увеличил преимущество действующих чемпионов мира. Однако французам не удалось удержать преимущество. На 81-й минуте Сеферович забил второй мяч, а на 90-й Марио Гавранович сравнял счет.

Дополнительное время завершилось без голов, а в серии пенальти точнее были швейцарцы. Единственный 11-метровый удар не реализовал Килиан Мбаппе.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева расстроилась из-за вылета сборной Франции с Евро-2020.