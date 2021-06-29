Дубль и пас Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль» в первой игре финала Кубка Стенли

В первой игре финала Кубка Стенли команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Монреаль Канадианс» со счетом 5:1. На седьмой минуте первого периода защитник «Тампы» Эрик Чернак забросил первую шайбу в матче. В начале второй двадцатиминутки Янни Гурд увеличил преимущество «Лайтнинг», но в конце периода защитник «Канэдианс» Бен Чиаро сократил отставание. В третьем периоде дважды отличился российский форвард Никита Кучеров. Также россиянин отдал результативную передачу на капитана команды Стивена Стэмкоса. «Тампа» повела в серии 1:0.

Таким образом «Тампа-Бэй» выиграла первую встречу финальной серии Кубка Стенли против «Монреаль Канадианс». В предыдущих сериях плей-офф «Лайтнинг» обыграли «Флориду Пантерз», «Каролину Харрикейнс» и «Нью-Йорк Айлендерс». «Канадианс» на пути к финалу обыграли «Торонто Мэйпл-Лифс», «Виннипег Джетс» и «Вегас Голден-Найтс».

Напомним, «Тампа-Бэй Лайтнинг» является действующим обладателем Кубка Стенли.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финала. 1-й матч

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) — «Монреаль Канадианс» (Монреаль, Канада) 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

1:0 — Чернак (Палат, Поинт) — 06:19; 2:0 — Гурд (Коулман, Гурдроу) — 25:47; 2:1 — Чиаро (Котканиеми, Вебер) — 37:40; 3:1 — Кучеров (Сергечев) — 42:00; 4:1 — Кучеров (Поинт) — 51:25; 5:1 — Стэмкос (Кучеров, Поинт) — 58:50.

Ранее Федор Канарейкин называл финальную серию Кубка Стэнли противостоянием вратарей.