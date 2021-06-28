Агент Черчесова заявил, что Слуцкий работал бы в «Манчестер Сити» не хуже Гвардиолы

Шандор Варга, агент тренера сборной России Станислава Черчесова, высказался о работе наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Почему Слуцкий не остался в Европе? Не было подходящих предложений. Плюс ему понравился проект «Рубина». В Европе выше конкуренция? Чемпионат России точно улучшается. Да, «Зенит» три раза подряд взял чемпионство, но за серебро борются уже 4-5 команд.

Слуцкий правильно поступил, что не пошел в команду, которая стоит на вылет в АПЛ или вряд ли туда попадет. Когда будут достойные предложения — он вернется и легко адаптируется. Слуцкий знает английский, легко коммуницирует с людьми. Могу представить его тренером любого клуба мира. Уверен, что он бы работал в «Ман Сити» не хуже Гвардиолы или любого другого специалиста, — приводит слова агента «Матч ТВ».

Леонид Слуцкий в 2017 году на полгода возглавил английский «Халл Сити». Летом 2018-го года он начал тренировать голландский «Витесс» и проработал там до ноября 2019-го.

Тренер возглавил «Рубин» в 2019 году. По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский клуб набрал 53 очка и занял четвертое место в турнирной таблице первенства. Коллектив Слуцкого отстал на три балла от расположившегося на третьей строчке московского «Локомотива».

Наибольших успехов специалист добился с московским ЦСКА. Под его руководством армейцы трижды становились чемпионами России (2012/13, 2013/14, 2015/16), а также дважды завоевывали Кубок (2010/11, 2012/13) и Суперкубок страны (2013, 2014).

Ранее ветеран ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что что ЦСКА попытается вернуть Леонида Слуцкого.