Экс-арбитр Федотов заявил, что Карасев потерял контроль над матчем Нидерланды — Чехия

Экс-арбитр Игорь Федотов оценил работу Сергея Карасева в матче 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия.

«После удаления Де Лигта Карасев немного потерял контроль над игрой, о чем свидетельствует потирание своей головы. И вот тогда началось рубилово. Но он оказался молодцом, собрался, начал разговаривать с игроками, делать внушение. Он смог вернуть контроль», — написал Федотов в своем Telegram-канале.

Также Федотов отметил, что ждет назначения Карасева на четвертьфинал или полуфинал Евро.

Чехия обыграла Нидерланды со счетом 2:0. В первом тайме команды не отметились результативными действиями. В начале второго отрезка игры защитник Маттейс Де Лигт получил прямую красную карточку за игру рукой, оставив сборную Голландии в меньшинстве. В середине второго тайма полузащитник Томаш Холеш вывел сборную Чехии вперед. За десять минут до конца основного времени матча Патрик Шик увеличил преимущество чешской команды.

Ранее Карасева после матча Нидерланды — Чехия обвинили в продажности.