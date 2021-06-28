Черданцев назвал сборную Бельгии «говнищем» и призвал не пустить ее в полуфинал

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев раскритиковал игру сборной Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года против сборной Португалии. Соответствующий пост журналист опубликовал в своем Twitter.

«Ни в коем случае не допустить это говнище в полуфинал! Италия, порвать вафлю!!!» — написал Черданцев.

Напомним, что встреча Бельгия — Португалия прошла в испанской Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой «красных дьяволов» с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол был забит в концовке первого тайма — Торган Азар с передачи Томаса Менье открыл счет в матче.

Таким образом, подопечные Роберто Мартинеса вышли в четвертьфинал континентального первенства, где сыграют с командой Италии.



Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.

Бельгия — Португалия — 1:0

Гол: 1:0 — Азар Т., 42.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сообщалось, что Бельгия выиграла на Евро-2020 все четыре игры с общим счетом 8:1.