Мировой рекордсмен по голам за сборную назвал новое число своих забитых мячей

Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи заявил, что его мировой рекорд по числу голов за сборную не соответствует реальности. Об этом сообщает As.

По его словам, вместо общеизвестных 109 забитых мячей в футболке национальной сборной Ирана на его счету 111 голов.

Спортсмен заявил, что несмотря на расхождения в оценке данного числа, нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, забивший 109 голов, легко обновит оба рекорда.

«Я уверен, что благодаря стилю игры и его уровню Криштиану забьет гораздо больше. Я убежден, что он достоит этого рекорда. Когда подобный атлет повторяет твое достижение, это означает еще один рекорд. Я польщен», — заявил Даеи.

Напомним, что в 2002 году Даеи забил два мяча на Азиатских играх сборной Афганистана, однако Международная федерация футбола (ФИФА) не учитывает эти голы, так как считает, что они были забиты в составе олимпийской сборной.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду выбросил капитанскую повязку после вылета Португалии на Евро-2020.