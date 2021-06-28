Эден Азар травмировал заднюю поверхность бедра в матче с Португалией

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар получил травму по ходу матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против сборной Португалии.

На 87-й минуте игры футболист начал держаться за заднюю поверхность бедра, после чего был заменен на Янника Карраско.

Напомним, что из-за повреждений Азар не сыграл на Евро-2020 против сборной России и Дании.

Встреча Бельгия — Португалия прошла в испанской Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой «красных дьяволов» с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол был забит в концовке первого тайма — Торган Азар с передачи Томаса Менье открыл счет в матче.



Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.

Бельгия — Португалия — 1:0

Гол: 1:0 — Азар Т., 42.

Бельгийцы вышли в четвертьфинал континентального первенства, где сыграют с командой Италии.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сборная Чехии обыграла сборную Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (2:0).