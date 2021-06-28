Эден Азар может пропустить оставшиеся матчи Евро-2020

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар может пропустить оставшиеся матчи чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает голкипер «красных дьяволов» Тибо Куртуа.

По его мнению, повреждение хавбека, полученное в матче с Португалией, было очень серьезным.

«Боюсь, что Евро-2020 для Эдена завершен. Если это была контрактура, то он выбыл на десять дней. Нам нужно чудо», — сказал Куртуа в интервью TTW.

Встреча Бельгия — Португалия прошла в испанской Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой «красных дьяволов» с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол был забит в концовке первого тайма — Торган Азар с передачи Томаса Менье открыл счет в матче.



Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.

Бельгия — Португалия — 1:0

Гол: 1:0 — Азар Т., 42.

Бельгийцы вышли в четвертьфинал континентального первенства, где сыграют с командой Италии.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сообщалось, что Эден Азар травмировал заднюю поверхность бедра в матче с Португалией.