Губерниев заявил, что в Чехии должны поставить памятник арбитру Карасеву

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мыслями о судействе российского арбитра Сергея Карасева в матче плей-офф чемпионата Европы между сборными Чехии и Голландии (2:0). В начале второго тайма защитник Маттейс Де Лигт получил прямую красную карточку за игру рукой от Карасева, оставив сборную Голландии в меньшинстве.

«Теперь в центре Праги Карасеву поставят памятник, при жизни причем. Он — огромный молодец. От Карасева веет абсолютной уверенностью, он сейчас — блестящий представитель родины, который работает очень хорошо», — сказал Губерниев в эфире »Матч ТВ».

В четвертьфинале сборная Чехии встретится с командой Дании.

Ранее бывший игрок «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о матче чемпионата Европы — 2020 между сборными Чехии и Нидерландов (2:0).