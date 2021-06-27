Вратарь «Спартака» жестко отреагировал на новость об интересе «Зенита» к нему

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко прокомментировал новость о том, что в его услугах заинтересован петербургский «Зенит», передает пресс-служба красно-белых в Twitter.

«Сам не знаю, что это за «желтуха». Надо спросить у тех, кто пишет такие статьи. Никак к ним не отношусь. Ну, надо людям себя показать — вот и придумывают. Сконцентрирован на подготовке», — заявил Максименко.

В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ), отстав от петербургского «Зенита» на семь баллов. Тройку сильнейших замкнул московский «Локомотив».

В следующем сезоне «Спартак» сыграет в Лиге чемпионов.

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