Вратарь «Спартака» жестко отреагировал на новость об интересе «Зенита» к нему

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Судья Василий Казарцев показывает желтую карточку вратарю «Спартака» Александру... Судья Василий Казарцев показывает желтую карточку вратарю «Спартака» Александру...
Судья Василий Казарцев показывает желтую карточку вратарю «Спартака» Александру...
РИА Новости

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко прокомментировал новость о том, что в его услугах заинтересован петербургский «Зенит», передает пресс-служба красно-белых в Twitter.

«Сам не знаю, что это за «желтуха». Надо спросить у тех, кто пишет такие статьи. Никак к ним не отношусь. Ну, надо людям себя показать — вот и придумывают. Сконцентрирован на подготовке», — заявил Максименко.

В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ), отстав от петербургского «Зенита» на семь баллов. Тройку сильнейших замкнул московский «Локомотив».

В следующем сезоне «Спартак» сыграет в Лиге чемпионов.

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