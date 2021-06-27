Энрико и Федерико Кьезы стали первыми отцом и сыном, которые забили на Евро

Сборная Италии в матче 1/8 финала чемпионата Европы обыграла национальную команду Австрии.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (ДВ).

Один из мячей забил Федерико Кьеза, чей отец также забивал на Евро, но в 1996 году. Они стали первыми сыном и отцом, которым удалось отличиться в матчах Евро.

В четвертьфинале итальянцы встретятся с победителем пары Бельгия — Португалия.

Сборная Италии вышла с первого места группы А, набрав максимальное количество очков. Подопечные Манчини обыграли Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). Австрийцы в своей группе заняли вторую строчку, имея в активе шесть очков. Они обыграли Северную Македонию (3:1) и сборную Украины (1:0), а также потерпели поражение от Нидерландов (0:2).

Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.

Италия— Австрия — 2:1

Голы: 1:0 — Кьеза, 95; 2:0 — Пессина, 105; 2:1 — Каладжич, 114.

Ранее футболист сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Евро-2020 против Италии.