Игрок «Миннесоты» Капризов стал пятым в списке лучших ограниченно свободных агентов НХЛ

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» Кирилл Капризов стал пятым в списке лучших ограниченно свободных агентов лиги по версии Sportsnet.

Возглавил рейтинг игрок «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, на второй строчке расположился защитник «Даллас Старз» Миро Хейсканен, замыкает тройку Куинн Хьюз из «Ванкувер Кэнакс».

Капризов был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

В составе ЦСКА Капризов выступал с 2017 по 2020 год.

Ранее генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» Билл Герин прокомментировал слухи о том, что форвард Кирилл Капризов может вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).