Игрок сборной Уэльса ушел с интервью после вопроса журналиста

Сборная Уэльса уступила национальной команде Дании в 1/8 финала Евро-2020.

Встреча завершилась со счетом 0:4.

После матча игрок валлийской команды Гарет Бэйл отвечал на вопросы «Би-би-си». Когда его спросили о том, была ли это его последняя игра за сборную, Бэйл прекратил интервью и вышел из кадра.

В матче с Уэльсом дважды смог отличиться Дольберг. Также точными ударами отметились Брэйтуэйт и Мехле. В четвертьфинале датчане встретятся с победителем пары Нидерланды — Чехия.

Дания вышла в плей-офф со второго места группы B, где они обыграли только сборную России (4:1) и прошли в 1/8 финала за счет преимущества в разнице голов. Также датчане потерпели поражения от сборных Бельгии (1:2) и Финляндии (0:1).

Напомним, на Евро-2016 Уэльс проиграл в 1/2 финала Португалии, которая выиграла турнир, обыграв в решающем матче Францию.

Ранее Дания стала первой сборной в истории Евро, которой удалось забить не менее четырех мячей в двух матчах подряд.