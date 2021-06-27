Пушков раскритиковал современный футбол и назвал судей «статистами в трусах»

Член Совета Федерации Алексей Пушков осудил современный футбол, заявив, что «все решают невидимые телеметристы, вычисляющие миллиметры» на поле. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Электронный» футбол с вычислением миллиметров очередного офсайда лишает игру красоты, команды — заслуженных голов, а арбитра — его профессионального выбора. Отныне он — всего лишь статист в трусах и уже ничего существенного не решает», — возмутился сенатор.

По словам Пушкова, на поле играют «люди, а не роботы». И поэтому судить их тоже должны «люди, а не телероботы».

«Или пусть выпускают роботов на поле: они никогда даже на миллиметр не будут в офсайде. Отвратительное ожидание указаний от невидимых людей с линейкой», — заключил он.

Чемпионат Европы — 2020 проходит с 11 июня в 11 городах континента. Финальная встреча запланирована на 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». 21 июня в матче третьего тура группового этапа сборная России потерпела крупное поражение от Дании (1:4) в решающем матче и вылетела с чемпионата Европы по футболу, заняв последнее место в своем квартете.