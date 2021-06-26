Украина может бойкотировать чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрий Записоцкий не исключил, что сборная Украины может бойкотировать чемпионат мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве, передает Metaratings.ru.

«Если говорить о моем частном мнении, то я был бы против поездки сборной Украины в Россию. Однако решение будет коллегиальным после Евро. На данный момент четко не могу ответить на этот вопрос», — сказал Записоцкий.

Чемпионат мира пройдет с 19 по 29 августа 2021 года.

Напомним, перед стартом чемпионата Европы по футболу украинская команда представила форму, на которую нанесены очертания территории страны, в которую был включен российский полуостров Крым.

Ранее олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала поведение фанатов сборной Украины, которые во время матча чемпионата Европы-2020 с Северной Македонией с трибуны начали оскорблять президента Российской Федерации Владимира Путина.