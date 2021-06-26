Тедеско может возглавить клуб Серии А
Экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить итальянскую «Специю», сообщает Tuttosport.
Отмечается, что немецкий специалист является главным претендентом на пост тренера команды, если клуб покинет нынешний наставник коллектива Винченцо Итальяно.
Напомним, Тедеско покинул «Спартак» после сезона-2020/21.
Под руководством Тедеско «Спартак» занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ), отстав от петербургского «Зенита» на семь баллов. Тройку сильнейших замкнул московский «Локомотив».
В следующем сезоне «Спартак» сыграет в Лиге чемпионов.
«Специя» заняла в сезоне-2020/21 15 место, набрав 39 очков.
Ранее Зарема Салихова, супруга владельца футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонида Федуна, рассказала о взаимоотношениях между экс-генеральным директором клуба Шамилем Газизовым и бывшим главным тренером Доменико Тедеско.