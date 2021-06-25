«Спартак» собирался приобрести Салаха в сезоне-2013/14

Telegram-канал BlackMirror опубликовал информацию о том, что в сезоне-2013/14 московский «Спартак» хотел приобрести египтянина Мохамеда Салаха, который тогда выступал за швейцарский «Базель».

Также утверждается, что красно-белые рассматривали кандидатуру Джорджиньо Вейналдума в сезоне-2014/15. Напомним, Вейналдум 10 июня перешел из английского «Ливерпуля» во французский «ПСЖ».

В сезоне-2017/18 ряды клуба мог пополнить Себастьян Дриусси, который сейчас выступает за петербургский «Зенит».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял вторую строчку в турнирной таблице, отстав от «Зенита» на восемь очков. Таким образом, красно-белые сыграют в квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 2021/22. 24 мая «Спартак» объявил о заключении двухлетнего контракта с 51-летним Руем Виторией.

Ранее сообщалось о том, что задачей «Спартака» на следующий сезон станет попадание в Лигу чемпионов.