Менеджер бойца UFC Волкова: Дзюба обыграл меня в пинг-понг сланцами

Менеджер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александра Волкова Иван Банников вспомнил, как играл в настольный теннис с нападающим петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Мы с Артемом дружим, бываем в гостях друг у друга. Я все детство играл в пинг-понг, у меня был стол на даче еще в Ташкенте, и мне казалось, что я играю на неплохом уровне. И в общем, да, мы играли в настольный теннис, он взял мои сланцы и обыграл меня. Выиграл большую партию. Потом я узнал, что далеко не первый, с кем он проделывал этот трюк, — приводит слова менеджера «Матч ТВ».

Напомним, по итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России с Артемом Дзюбой в роле капитана заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее ветеран ЦСКА Валерий Масалитин назвал главную причину провала сборной России на Евро.