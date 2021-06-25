Бывшая супруга Аршавина ответила на обвинения матери футболиста в краже денег

Бывшая жена экс-футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина Алиса Казьмина отреагировала на обвинения матери игрока в краже крупной суммы денег.

«У нас была тумбочка. Мы брали оттуда деньги, которые, кстати, выдавала мама. Сейчас все крутится вокруг того, что я что-то украла. Отвечу так: я была его женой! Если ты любишь, а твоя женщина начехардила такие вещи — ну взяла три миллиона и потратила – ты простишь! Это же твоя жена!

На первоначальном этапе все было отлично и он не жалел денег. Не обратил бы внимания и на эти три миллиона, если бы не его мама. Это она настроила Андрея против меня и обвинила в воровстве. Поэтому не простил! Мама не любит ни женщин, ни мужчин, ни детей — никого. У нее было два брака. И мечта всей ее жизни — чтобы сын был при ней. Она говорит ему: Андрей, ты будешь удачлив, а эти жены тебе только мешают», — сказала экс-супруга на YouTube-канале «Лучше правду».

Напомним, Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году. Через год у них родилась дочь. Они развелись в 2019 году.

Аршавин выступал за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». В составе сине-бело-голубых он стал трехкратным чемпионом России.

1 апреля 2009 года Аршавин забил четыре гола в гостевом матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля» и стал первым игроком, которому удалось сделать покер на стадионе «Энфилд Роуд» в рамках чемпионата Англии за последние 63 года.

Ранее сообщалось, что мать Андрея Аршавина отсудила дом у его тяжелобольной бывшей жены.