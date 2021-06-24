Отец Черышева заявил, что Денис эмоционально переживает вылет сборной с Евро

Футбольный тренер Дмитрий Черышев поделился мнением о вылете национальной команды с чемпионата Европы — 2020.

Напомним, Дмитрий является отцом хавбека национальной команды Дениса Черышева.

«Денис вернулся домой. Он очень эмоционально пережил этот вылет. Он такой игрок, который отдается полностью своему делу, и любой отрицательный результат переживает максимально сильно.

Продолжит ли он выступать за сборную России? Не обсуждается. Когда тебя вызывают в национальную сборную, ты должен с гордостью представлять свою страну», — приводит слова Черышева «Матч ТВ».

По итогам группового этапа Евро сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее экс-вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев заявил, что сложно поменять всю тактику, убрав одного Артема Дзюбу.