Экс-голкипер сборной России заявил, что сложно поменять всю тактику, убрав одного Дзюбу

Экс-вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал роль Артема Дзюбы в национальной команде.

«Все дело в опыте. Да, игроки есть, можно было бы использовать немного другую схему игры. Но достаточно сложно поменять всю тактику, убрав одного Дзюбу. Это капитан команды, на нем на протяжении нескольких лет строилась вся концепция игры. Черчесов не мог ничего сделать, потому что все уже привыкли к данной модели и знали, как с ее помощью добиваться результата», — приводит слова Малафеева RT.

По итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее российский теннисист Евгений Кафельников заявил, что футбольный ресурс сборной России исчерпан.