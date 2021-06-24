Червиченко: странно, что Черчесов получает на €1 млн больше, чем тренер Бельгии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможное назначение экс-наставника красно-белых Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России.

«Если назначат немца, то это не будет бредом. Мне было бы интересно наблюдать за его работой в сборной. Но не считаю, что это лучший выбор.

Если бы Тедеско был кристально чистым, то я был бы за. В «Спартак» при нём попадали очень сомнительные личности, потому в искренность этого тренера я не верю.

Не вижу иностранца на этом посту. Нашему специалисту мы можем «напихать» за пазуху так, что он потом спокойно по улице пройти не сможет. А иностранец в случае неудачи просто уедет.

Главное, чтобы у нового наставника команды была адекватная зарплата, а не €2,5 млн, как у Черчесова. Если тренер сборной Бельгии получает €1,5 млн и выносит нас с одной ноги, то странно платить нашему на миллион больше», — приводит слова Червиченко Sport24.

Также экс-глава московского клуба отметил, что национальную команду мог бы возглавить Игорь Черевченко. По профессионализму — он самый лучший тренер из молодой гвардии.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0). В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4.

Ранее Александр Мостовой назвал комедией разговоры о назначении Доменико Тедеско главным тренером сборной.