Экс-гендиректор «Спартака» отреагировал на опубликованные данные о его зарплате в клубе

Экс-генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал опубликованные данные о размере его заработанной платы в период работы в стане красно-белых.

«Я не смотрю на это, я знаю свой договор. Кому это нужно? Все же ясно! Слушайте, я никогда никого не обижал. Ничего плохого не говорил про предшественников и тех, кто работает после меня. Кому это надо — пусть думают сами. Бонус за Лигу чемпионов? Не могу сказать. Это мои личные отношения с Леонидом Федуном . Если кто-то там что-то делает, то я ничего сказать не могу, — приводит слова Газизова «СЭ».

Напомним, что ранее стало известно, что бывший гендиректор получал за месяц работы в «Спартаке» 6 650 000 рублей (без учета бонусов).

Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в башкирскую команду.

По итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 57 очков, взял серебряные медали первенства и завоевал путевку в квалификационный этап Лиги чемпионов.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, объявила о закрытии своего Telegram-канала.