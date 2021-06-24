Мостовой назвал комедией разговоры о назначении Тедеско главным тренером сборной

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможное назначение экс-наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско на пост главного тренера национальной команды.

«Обсуждения о назначении Тедеско новым главным тренером сборной — полная комедия. Назвать можно любую фамилию. Можно и меня предложить, и кого угодно. Если уж приглашать иностранца, то я уверен, что это должен быть действительно достойный футбольный человек с историей, с именем. Единственное, не нужно платить ему баснословные деньги как Капелло. При всем уважении — это был беспредел, — приводит слова Мостового Sport24.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

После неудачного выступления стали появляться слухи о возможной отставке Черчесова.

Ранее сообщалось, что Александр Мостовой считает, что не нужно восхвалять сборную Украины после выхода в плей-офф Евро.