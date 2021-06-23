Фигуристка Леонова: Трусова стала взрослее ментально

Российская фигуристка, серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова оценила личностный и профессиональный рост Александры Трусовой, которой 23 июня исполняется 17 лет. По мнению Леоновой, Александра повзрослела ментально, но пока рано говорить, насколько с возрастом меняется ее подход к выступлениям.

«Она действительно стала более взрослой ментально. Уже в интервью говорит по-другому, умными словами. Мне кажется, и подход к жизни у нее изменился. Не могу это связать с фигурным катанием, но по-человечески она стала более взрослая. О том, изменилась ли она на льду, говорить рановато. Я бы еще посмотрела на нее в других образах. Последний образ, который был в том сезоне, постарались поменять, было что-то очень нежное и женственное. Но, на мой взгляд, она еще не до конца раскрылась — возможно, из-за сложного контента программы или по каким-то другим причинам. В любом случае, с каждым сезоном она будет прибавлять», — сказала Леонова «Газете.Ru».

Александра Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Плющенко. Год спустя она вернулась к Тутберидзе. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

Ранее президент ФФККР Александр Горшков поздравил Александру Трусову с 17-летием.