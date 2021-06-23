Мостовой высказался о причине нежелания Черчесова уйти в отставку

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался на тему возможной отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

«Этот вопрос возникает постоянно, а Черчесов что сказал? «Нет, буду готовить боеспособную команду». Кто ж от сладкой клубники с большим контрактом откажется?» — приводит слова Мостового «Лента.ру».

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Российская команда не смогла выйти из группы континентального первенства третий раз подряд. Последний раз она выступала в плей-офф в 2008 году, когда смогла дойти до полуфинала турнира и взять бронзу.

Ранее экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили обвинил тренерский штаб Станислава Черчесова в трусости.