Мостовой оценил вероятность перехода Зобнина в один из европейских чемпионатов

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение об уровне игры полузащитника национальной команды и московского «Спартака» Романа Зобнина.

«Зобнин точно не затеряется в Литве или Латвии (смеется). Он ошибся, но на его месте мог оказаться любой. Да, Зобнин крепкий, хороший парень, с хорошими физическими данными. Но в Европе таких ребят с такими же природными данными очень много.

Чтобы выделяться там, надо забивать, отдавать, решать исход игры. А просто бегать, отнимать мяч, выбивать, стараться, к 27 годам забить четыре гола в чемпионате России. О чем тут говорить?», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Также экс-игрок испанской «Сельты» заметил, что такую характеристику можно дать не только Зобнину, но и многим российским футболистам.

По итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России с Зобниным в составе заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец раскритиковал Станислава Черчесова и Артема Дзюбу после вылета сборной России с Евро.