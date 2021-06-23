Мостовой оценил вероятность перехода Зобнина в один из европейских чемпионатов

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Полузащитник сборной России Роман Зобнин Полузащитник сборной России Роман Зобнин
Полузащитник сборной России Роман Зобнин
РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение об уровне игры полузащитника национальной команды и московского «Спартака» Романа Зобнина.

«Зобнин точно не затеряется в Литве или Латвии (смеется). Он ошибся, но на его месте мог оказаться любой. Да, Зобнин крепкий, хороший парень, с хорошими физическими данными. Но в Европе таких ребят с такими же природными данными очень много.

Чтобы выделяться там, надо забивать, отдавать, решать исход игры. А просто бегать, отнимать мяч, выбивать, стараться, к 27 годам забить четыре гола в чемпионате России. О чем тут говорить?», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Также экс-игрок испанской «Сельты» заметил, что такую характеристику можно дать не только Зобнину, но и многим российским футболистам.

По итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России с Зобниным в составе заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец раскритиковал Станислава Черчесова и Артема Дзюбу после вылета сборной России с Евро.