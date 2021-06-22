Салихова ответила на заявление «Спартака» словами «хоть здесь не стали врать»

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, ответила на заявление руководства красно-белых, в котором было отмечено, что она добровольно покинула совет директоров клуба.

«Спасибо, что хоть здесь не стали врать, что по «собственному желанию», а не со слов «лысого писюна Егорова». Ай да Фетисов, ай да молодец! Твои Telegram-каналы первые поддержали. Болельщики, да, именно я привела его в «Спартак!». Каюсь», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Напомним, 20 июня журналист Сергей Егоров заявил, что Федун лично выгонял жену с совета директоров команды. Егоров отметил, что на одном из заседаний Федун жестко обратился к Салиховой и попросил ее покинуть собрание.

Жена Федуна объявила о своем решении покинуть состав совета директоров «Спартака» 21 мая. В своем сообщении она указала на серьезные разногласия, имевшиеся между ней и другими представителями совета директоров. Коснулись они вопроса выбора нового главного тренера команды, которая уже попрощалась с немецким специалистом Доменико Тедеско, еще в декабре прошлого года решившим не продлевать контракт со спартаковцами.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на посты Салиховой в ее Telegram-канале.