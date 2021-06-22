Салихова ответила на заявление «Спартака» словами «хоть здесь не стали врать»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Global Look Press

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, ответила на заявление руководства красно-белых, в котором было отмечено, что она добровольно покинула совет директоров клуба.

«Спасибо, что хоть здесь не стали врать, что по «собственному желанию», а не со слов «лысого писюна Егорова». Ай да Фетисов, ай да молодец! Твои Telegram-каналы первые поддержали. Болельщики, да, именно я привела его в «Спартак!». Каюсь», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Напомним, 20 июня журналист Сергей Егоров заявил, что Федун лично выгонял жену с совета директоров команды. Егоров отметил, что на одном из заседаний Федун жестко обратился к Салиховой и попросил ее покинуть собрание.

Жена Федуна объявила о своем решении покинуть состав совета директоров «Спартака» 21 мая. В своем сообщении она указала на серьезные разногласия, имевшиеся между ней и другими представителями совета директоров. Коснулись они вопроса выбора нового главного тренера команды, которая уже попрощалась с немецким специалистом Доменико Тедеско, еще в декабре прошлого года решившим не продлевать контракт со спартаковцами.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на посты Салиховой в ее Telegram-канале.