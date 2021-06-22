Деменко считает, что Сафонова закалит поражение от Дании на Евро-2020

__is_photorep_included13661348: 1

Сборная России вылетела с Евро-2020, в решающем матче группового этапа разгромно проиграв Дании 1:4. При этом наша команда «посыпалась», как только пропустила первый мяч — об этом заявил экс-футболист «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко.

«Можно проиграть и крупно, но почему не играем в футбол постоянно? Есть поиски игры по пять-семь минут. Вот здесь 37 минут играли — ну, не забивали, не было моментов. Но ведь справлялись. А стоило пропустить, и команда как растворилась», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Несмотря на столь крупный счет, Максим Деменко отметил вратаря российской команды Максима Сафонова. Специалист полагает, что такая неудача только закалит молодого футболиста.

«Сафонов психологически держался и постоянно поддерживал команду даже после того, как пропустил дважды и все время отражал атаки — это проявление характера вратаря. Парень молодой, психология имеет значение. Это все равно ему придаст уверенность в дальнейшем. Но сегодня такая игра — действительность. Все-таки мы видим реальный класс и уровень нашей команды. Как бы ее ни настраивал тренер, сегодня есть такая команда», — резюмировал Деменко.

Поражение от Дании поставило крест на надеждах сборной России пробиться в плей-офф чемпионата Европы. После этого матча три команды в группе В, включая нашу, набрали по три очка, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей Россия заняла последнее место.

Ранее Максим Деменко заявил, что не видит альтернативы Станиславу Черчесову у руля сборной.