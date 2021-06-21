Украина уступила Австрии в матче третьего тура Евро-2020
Сборная Украины уступила национальной команде Австрии в матче третьего тура чемпионата Европы 2020 года.
Встреча прошла в Бухаресте на Национальном стадионе и завершилась победой номинальных гостей с минимальным счетом 1:0.
В составе победителей единственный гол на свой счет оформил полузащитник «Хоффейнхайма» Кристоф Баумгартнер. Ассистировал ему новичок мадридского «Реала» Давид Алаба.
После этой игры австрийцы набрали шесть очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице группы С.
Подопечные Андрей Шевченко с тремя баллами сохранили за собой третью позицию в данном квартете.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее сообщалось, что опубликованы стартовые составы сборной России и сборной Дании на матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат Европы — 2020. Группа С
Украина — Австрия — 0:1.
Голы: 0:1 — Баумгартнер, 21.