Украина уступила Австрии в матче третьего тура Евро-2020

Сборная Украины уступила национальной команде Австрии в матче третьего тура чемпионата Европы 2020 года.

Встреча прошла в Бухаресте на Национальном стадионе и завершилась победой номинальных гостей с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил полузащитник «Хоффейнхайма» Кристоф Баумгартнер. Ассистировал ему новичок мадридского «Реала» Давид Алаба.

После этой игры австрийцы набрали шесть очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице группы С.

Подопечные Андрей Шевченко с тремя баллами сохранили за собой третью позицию в данном квартете.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что опубликованы стартовые составы сборной России и сборной Дании на матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года.

Чемпионат Европы — 2020. Группа С

Украина — Австрия — 0:1.

Голы: 0:1 — Баумгартнер, 21.