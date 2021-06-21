Салихова высмеяла Канделаки и экспертов «Матч ТВ» с маленьким IQ

Зарема Салихова, супруга владельца футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонида Федуна, рассказала о своем отношении к телеканалу «Матч ТВ» и к генеральному продюсеру Тине Канделаки.

По ее словам, эксперты в студии хихикали целую неделю, когда появилась информация о том, что ее включили в совет директоров красно-белых.

«Эти эксперты, у которых на четверых IQ меньше моего, на протяжении недели обсуждали меня, столько выпусков посвятили.

И Тина тоже у себя на странице в Instagram фотосессию в откровенном журнале, типа вот я тоже снималась, но у меня все чинно, все в трусах. Но иногда неправильно подобранные трусы хуже, чем их отсутствие», — заявила Салихова в интервью Ксении Собчак.

Напомним, что жена Федуна объявила о своем решении покинуть состав совета директоров «Спартака» 21 мая. В своем сообщении она указала на серьезные разногласия, имевшиеся между ней и другими представителями совета директоров. Коснулись они вопроса выбора нового главного тренера команды, которая уже попрощалась с немецким специалистом Доменико Тедеско, еще в декабре прошлого года решившим не продлевать контракт со спартаковцами.

Ранее Зарема Салихова раскрыла подробности своего ухода из совета директоров московского клуба.