Чемпион Европы-1992 заявил, что зарплаты российских футболистов завышены

Чемпион Европы-1992 в составе сборной Дании Мортен Бруун поделился ожиданиями от предстоящего матча Евро-2020 между сборными России и Дании.

«Я был уверен, что мы выйдем из группы. И я буду разочарован, если сегодня будет ничья или поражение. Но обстоятельства совершенно уникальны и неповторимы. Даже если Дания проиграет все три матча в группе, все равно вокруг сборной сохранится позитивная атмосфера.

Я думаю, мы победим со счетом 2:1. У нас два мяча забьет Поульсен, а у вас — Дзюба.

Мне кажется, вашим игрокам слишком сильно нравится играть на родине. У них поразительно высокие зарплаты — в клубах из Москвы и Санкт-Петербурга. Для российских футболистов создали слишком комфортную среду: если ты звезда футбола в России, то ты богат. Но при этом мы видим, что происходит с клубами российской премьер-лиги в Лиге чемпионов. Ваш чемпионат уже давно не так силен, как раньше. Я помню, как ЦСКА и «Зенит» выигрывали еврокубки, но сейчас я не уверен, что какой-либо российский клуб способен добраться до финала Лиги Европы», — цитирует чемпиона Европы »Спорт-Экспресс».

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о предстоящем матче чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Дании.