Фигуристка Медведева заявила, что у нее нет аллергии на молоко

Титулованная российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о результатах медицинского обследования, которое она прошла в связи с появившейся аллергией.

«Ездили сегодня, проверили мою аллергию. Оказалось, что на молоко у меня её нет. Слава богу, ура! Это круто, здорово. А на что аллергия, врачи пока так и не выявили. Будем искать», — написала фигуристка в своем инстаграм после обследования.

Напомним, ранее Медведева заявила, что у нее выявили аллергию на молоко.

Медведева является воспитанницей московской школы фигурного катания. В 2007—2018 годах тренировалась у Этери Тутберидзе, 2018—2020 годах тренировалась у Брайана Орсера в Toronto Cricket, Skating and Curling Club. С сентября 2020 года вновь тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Ранее американский фигурист и близкий друг Евгении Медведевой Джейсон Браун совершил каминг-аут в своем Instagram.