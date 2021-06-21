Василий Березуцкий считает, что у России есть шансы победить Данию

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий поделился ожиданиями от решающего матча против Дании в третьем туре Евро-2020.

«Нас устраивает ничья, хоть и нужно играть на победу. Я думаю, сборная Дании нам по зубам, мы можем с ними играть. Я не считаю, что Дания намного сильнее нас, игра может быть равной, а у нас есть шансы на победу. Команде нужно готовиться к контратакам, что для нашей сборной не в новинку. Мы неплохо играем, выбегая в быстрые атаки. У нас есть козыри, на которых мы можем сыграть: Александр Головин, Алексей Миранчук, Артем Дзюба», — сказал Березуцкий в YuTube-передаче «Коммент.Шоу».

Встреча между сборными России и Дании пройдет 21 июня в Копенгагене на «Паркен Стэдиум». Начало матча в 22.00 по московскому времени.

После поражения от бельгийских футболистов и победы над командой Финляндии сборная России занимает вторую строчку в группе B, имея в своем активе три очка. Сборная Дании также провела две игры и занимает четвертое место, не набрав ни одного очка.

Евро-2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Матчи проходят в 11 городах континента. Финальная встреча должна состояться на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее датский журналист заявил, что русские умрут ради положительного результата с Данией.