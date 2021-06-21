Датский журналист: русские умрут ради положительного результата с Данией

Журналист датского издания Ekstrabladet Йонас Райфельт поделился ожиданиями от матча третьего тура Евро-2020 между сборными России и Дании.

«В Дании не воспринимают сборную России всерьез. Если Дания покажет свой уровень, то не заметит сборную России — даже если Черчесов идеально выстроит игру своей команды. Но у меня нет сомнений, что это будет тяжелый матч: русские футболисты умрут ради положительного результата», — приводит слова Райфельта Eurostavka.

Встреча между сборными России и Дании пройдет 21 июня в Копенгагене на «Паркен Стэдиум». Начало матча в 22.00 по московскому времени.

После поражения от бельгийских футболистов и победы над командой Финляндии сборная России занимает вторую строчку в группе B, имея в своем активе три очка. Сборная Дании также провела две игры и занимает четвертое место, не набрав ни одного очка.

Евро-2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Матчи проходят в 11 городах континента. Финальная встреча должна состояться на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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