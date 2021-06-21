Экс-президент «Спартака» назвал датчан дерзкими и наглыми

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал высказывания нападающего сборной Дании Юссуфа Поульсена о предстоящем матче третьего тура Евро-2020. Форвард датчан выразил мнение, что его команда обязана обыгрывать подопечных Станислава Черчесова, ведь «если не побеждаешь Россию, то не заслуживаешь выхода из группы».

«Датчане всегда дерзкие и наглые, пока им по жопе не нахлопают. Единственное, ради объективности стоит отметить: футболисты сборной Дании играют в ведущих европейских клубах, а у нас таких два: один играет, второй лавку протирает. Допускаю, что самоуверенные высказывания — это психологический момент. Они ж такие мерзотные. В Дании даже отказались впускать наших болельщиков…», — сказал Червиченко в интервью «Чемпионату».

Встреча между сборными России и Дании пройдет 21 июня в Копенгагене на «Паркен Стэдиум». Начало матча в 22.00 по московскому времени.

После поражения от бельгийских футболистов и победы над командой Финляндии сборная России занимает вторую строчку в группе B, имея в своем активе три очка. Сборная Дании также провела две игры и занимает четвертое место, не набрав ни одного очка.

Евро-2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Матчи проходят в 11 городах континента. Финальная встреча должна состояться на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее Владислав Радимов заявил, что датчане перед матчем пытаются запугать сборную России.