Радимов считает, что датчане перед матчем пытаются запугать сборную России

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слова датских футболистов перед матчем третьего тура группового этапа Евро-2020 между Россией и Данией.

«Помните, как в «Легенде № 17», когда сидят два хоккеиста перед канадской Суперсерией и разбивают телевизор. Здесь так же. Накручивание и запугивание соперника. Но, думаю, что в нашей сборной собраны такие футболисты, которые поиграли в Лиге чемпионов, и провели достаточно матчей за сборную. Все покажет поле», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Форвард датчан Юссеф Поульсен выразил мнение, что его команда обязана обыгрывать подопечных Станислава Черчесова, ведь «если не побеждаешь Россию, то не заслуживаешь выхода из группы».

Игра состоится 21 июня в Копенгагене, начало матча в 22:00.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Дании уверен в победе над Россией.