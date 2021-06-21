Мать экс-футболиста сборной России рассказала, как сын спас ей жизнь

Аделия Билялетдинова, мать экс-футболиста сборной России Динияра Билялетдинова, в эфире радиошоу «Мама знает все» на «Авторадио» рассказала о своей серьезной болезни и о том, как сын спас ей жизнь.

Отец Динияра — известный российский тренер Ринат Билялетдинов.

«Если бы Динияр не приехал, меня бы уже здесь не было. Это точно совершенно. Что говорить — у меня была онкология, она и есть, с метастазами. Я человек терпеливый, если болею — сразу в реанимацию. Он говорит: «Мама, что-то ты плохо выглядишь». Я говорю: «Да, сын, что-то…» И он тут же организовал, прямо вот на балкон вышел, это был вечер, день рождения, звонок какому-то врачу. Мне звонят и говорят: «Завтра вы с вещами должны явиться на медосмотр». Я приезжаю, меня тут же госпитализируют и через неделю делают операцию.

И начинается этап Германия-Россия, Германия-Россия, меня моя семья вытаскивала. Что говорить, Динияр нанял частный самолет, чтобы маму перевезти, потому что я не могла сидеть, лежала горизонтально, на капельницах, не могла ни есть, ни пить, ни дышать. Полостная операция, микроинсульт… Он меня перевез в Баден-Баден на частном самолете, и оплачивал мое лечение и наше там пребывание, всегда. И Динияру я буду по гроб жизни благодарна…», — цитирует Аделию официальный сайт РФС.

«Мама знает все» — проект Российского футбольного союза (РФС) при поддержке «Газпромбанка». Автор и ведущая программы — Катрина Гайсина.

Динияр Билялетдинов — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.

Начинал профессиональную карьеру в московском «Локомотиве», за который играл в течение пяти лет. В 2009 году перешел в английский «Эвертон» и провел в составе «ирисок» 77 матчей. В 2012 году был куплен «Спартаком», но не смог закрепиться в московской команде и после аренды в «Торпедо» и «Анжи» присоединился к казанскому «Рубину» в статусе свободного агента. В 2017 году покинул клуб.

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