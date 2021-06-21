Игроки сборной Чили во время Кубка Америки устроили вечеринку с секс-работницами

Шесть игроков сборной Чили, которая сейчас играет на Кубке Америки в Бразилии, пригласили к себе в гостиницу секс-работниц, нарушив антиковидный регламент. Об этом сообщает Marca.

В нарушении подозревают Жеана Менесеса, Артуро Видаля, Гари Меделя, Пабло Галдамеса, Пабло Арангуиса и Эдуардо Варгаса. Футболисты позвали женщин в гостиницу Gran Hotel Odara, где остановилась вся чилийская делегация и устроили «тайную» вечеринку.

Из-за инцидента отменена пресс-конференция сборной Чили накануне матча с Уругваем, который состоится 22 июня в 00:00 мск.

В первых двух матчах турнира команда Чили набрала четыре очка. Сначала команда сыграла 1:1 с Аргентиной, гол на счету Варгаса. Затем чилийцы одолели с минимальным счетом команду Боливии, мяч забил Бен Бреретон с подачи все того же Варгаса.

Ранее сообщалось, что Сборная Чили с минимальным счетом переиграла Боливию на Кубке Америки.