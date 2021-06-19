Чили с минимальным счетом переиграл Боливию на Кубке Америки

В Куябе (Бразилия) на стадионе «Арена Пантанал» сборная Чили одолела Боливию со счетом 1:0 в рамках группового этапа Кубка Америки — 2021.

Победный мяч на десятой минуте забил нападающий английского «Блэкберн Роверс» Бен Бреретон с передачи коллеги по амплуа Эдуардо Варгаса из бразильского «Атлетико Минейро». Для Бреретона этот мяч стал дебютным за национальную команду Чили.

Чилийская сборная набрала четыре очка и возглавила турнирную таблицу группы А, обойдя Парагвай с тремя очками и игрой в запасе. Боливия проиграла обе встречи идет на последнем месте в группе.

Напомним, в первом туре сборная Чили сыграла вничью с аргентинцами (1:1). Боливийцы в первом матче проиграли сборной Парагвая (1:3).

И сборная Чили, и Боливия следующие матчи проведут с командой Уругвая. Чилийцы сыграют 22 июня, а боливийцы 25 июня.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Кубок Америки — 2021. Группа А

Чили — Боливия — 1:0

Голы: 1:0 — Бен Бреретон, 10.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси установил рекорд по количеству голов за Аргентину в официальных матчах.