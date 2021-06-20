Черчесов назвал несправедливостью недопуск российских болельщиков на Евро-2020 в Копенгагене

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об отсутствии российских болельщиков на предстоящем матче сборных России и Дании на чемпионате Европы по футболу — 2020.

Мы жалеем, что наш болельщик не сможет попасть на стадион, в какой-то степени это несправедливо. Ситуация в мире неоднозначная, есть ситуация в Дании, она не позволяет болельщикам приехать. Мы никакого содействия в этом плане не можем оказать. В конце концов нас будут смотреть по телевизору. Наша задача – сделать так, чтобы максимально их порадовать, – передает слова Черчесова Sports.ru.

Напомним, что Евросоюз давал рекомендации странам пускать вакцинированных от коронавируса туристов, но российские вакцины в список одобренных ВОЗ или Европейским медицинским агентством не входят. Позже власти Дании приняли решение не пускать болельщиков сборной России на матч группового этапа чемпионата Европы по футболу, который состоится в Копенгагене.

Решающий матч в группе В между Данией и Россиией состоится 21 июня в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался комментировать слова футболиста Поульсена.