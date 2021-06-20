Колосков считает, что все россияне ждут от футболистов сборной победы в матче с Данией

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча между Россией и Данией на Евро-2020.

«Лучше всего про ожидания выразился Андрей Аршавин: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Но это в шутку, естественно. Конечно, как и все люди в России, так или иначе связанные с футболом, жду от наших ребят победы. На это я и себя настраиваю, и своих окружающих, с кем буду смотреть футбол. Это последний рубеж — или мы выходим в плей-офф и продолжаем свое выступление на турнире, или едем домой. Даже несмотря на то, что мы можем пробиться в 1/8 финала в случае поражения, очень бы хотелось все-таки победить датчан» сказал Колосков «Газете.Ru».

Сборная России продолжает готовиться к заключительному матчу группового этапа чемпионата Европы — 2020 с командой Дании.

Напомним, что встреча пройдет 21 июня в Копенгагене на «Паркен Стэдиум». Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Евро-2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Матчи проходят в 11 городах континента. Финальная встреча должна состояться на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков поделился ожиданиями от результатов сборных России и Украины на чемпионате Европы по футболу — 2020.