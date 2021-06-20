Корейский зомби победил Иге в главном бою турнира UFC Fight Night 190

Боец смешанного стиля (MMA) Чон Чхан Сона по прозвищу Корейский зомби победил представителя США Дэна Иге на турнире UFC Fight Night 190.

Главный поединок вечера, который прошел на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, продлился все пять раундов и завершился победой Чон Чхан Сона единогласным решением судей.

Для Корейского зомби этот поединок стал 23-м в карьере. Теперь в его активе 17 побед и шесть поражений.

Для Иге это поражение стало пятым в MMA. Также он одержал 15 побед.

Ранее сообщалось, что российский боец MMA Алексей Олейник проиграл представителю Молдавии Сергею Спиваку на турнире UFC Fight Night 190.

Соглавный поединок продлился все три раунда и завершился победой Спивака единогласным решением судей.

Этот бой стал для россиянина 76-м в карьере. Теперь в его активе 59 побед, 16 поражений и одна ничья. Для Олейника это третье поражение кряду. До этого он уступил американцам Деррику Льюису и Крису Дакасу.

Для Спивака эта победа стала 13-й при двух поражениях. Он продлил победную серию до трех побед. Прежде он сломил сопротивление Карлоса Фелипе и Джареда Вандераа.