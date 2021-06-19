Шпрыгин: недопуск российских болельщиков в Данию может быть политическим моментом

Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин прокомментировал недопуск россиян в Данию на матч Евро-2020.

«Сложно сказать. Заведения общепита работают для местных же, у них свои виды ограничений. И ограничение на въезд, поэтому открытой дискриминацией назвать это нельзя. Мы это уже обсудили, все уже смирились, что матч без зрителей российских пройдет. Здесь что скажешь? Ничего же не сделаешь, а говорить можно сколько угодно. Сам факт того, что антиковидных ограничений проглядывают ограничения, может быть, политического характера, возможно, такое есть. Но конкретно здесь к футболу это не отнесешь, потому что они запретили русским въезд в Данию. Они же не делали уклон на то, что именно болельщикам запрещено, поэтому остается только надеяться на футболистов и на результат на поле.

По сути, это может быть политическим моментом, но они же это не преподносят так. Мол, запретили, чтобы русских болельщиков не было, а русские туристы пусть приезжают. Они же всех русских запретили», — сказал Шпрыгин «Газете.Ru».

Ранее бывший игрок петербургского «Зенита» Максим Деменко назвал дискриминацией решение не пускать россиян в Данию.