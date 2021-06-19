Бывший игрок «Зенита» Деменко назвал дискриминацией решение не пускать россиян в Данию

Бывший игрок петербургского «Зенита» Максим Деменко высказался о решении датского правительства не пускать в страну российский болельщиков на матч Евро-2020 против Дании.

«Вот как сейчас Дания? Всех пускает, а Россию не пускает, это же какой-то политический момент. В любом случае, это дискриминация однозначно. Ну а как, если людей русских не пускают? Но, с другой стороны, это их право, это их страна. Будем лояльнее смотреть на все эти моменты, а по большому счету – мы прекрасно понимаем, что здесь есть какой-то политический момент однозначно. Неприятно, конечно, со стороны датчан это в сложившейся ситуации. Хотя я посмотрел, не видел ни на одном стадионе, чтобы были какие-то проблемы. Да, с Эриксеном был эпизод, стаканы кидали (в голкипера Тибо Куртуа фанаты кидали стаканы в матче Бельгии и Дании – прим. «Газеты.Ru»). Это есть в любом случае, в каждом городе какие-то люди, которые неправильно себя ведут», — сказал Деменко «Газете.Ru»

Также Деменко ответил на вопрос, могло ли повлиять на это решение поведение россиян на Евро-2016. Напомним, тогда российские болельщики устроили вместе с фанатами из Англии беспорядки во французском Марселе.

«Я думаю, что вряд ли, конечно. Такая у них позиция, не знаю, почему. Они говорят, что из-за эпидемиологической ситуации, но мы видим, что они сами себя обманывают в этой ситуации. Получается, что европейцы могут заезжать, а граждане Росси не могут. Но пусть это останется на их совести, я не думаю, что о них надо много говорить. Надо смотреть футбол, наслаждаться, а все политическое пусть остается там», — добавил он.

Ранее экс-игрок сборной СССР по футболу Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча Евро-2020 между сборными России и Дании.