Радимов о Дивееве: с финнами три раза спасал, но Лукаку догнать не смог

Бывший хавбек петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мнением об игре некоторых футболистов национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«Если игроки датской сборной будут быстрыми, то может не хватить последнего подката. Это я о Дивееве, который три раза блестяще сыграл в последний момент в матче с финнами. Но мы видели, что когда это был Лукаку, то его уже не догнать.

Головин — мотор команды, без сомнения он лучший игрок нашей сборной. Но просто от него ждешь большего, — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

После двух туров чемпионата Европы — 2020 Россия, набравшая три очка, занимает второе место в таблице группы B. Команда Дании потерпела на этой стадии два поражения и замыкает квартет.

Сборные России и Дании сыграют между собой 21 июня в Копенгагене.

Ранее Дмитрий Аленичев заявил, что он сторонник Артема Дзюбы в стартовом составе, а не Александра Соболева.